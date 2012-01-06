Украинским школьникам снизили нормативы по физкультуре

Нормативы по физкультуре для детей снизили. Новая учебная программа для 5—10 классов начнет действовать уже с 1 сентября этого года.

Минобразования на днях разослало ее своим региональным управлениям. На уроках по теории школьникам расскажут об истории физкультуры, правилах техники безопасности, а также научат оказывать первую помощь.

Основное направление практических занятий каждая школа выберет для себя самостоятельно из 10 предложенных МОН вариантов: баскетбол, волейбол, гандбол, гимнастика, легкая атлетика, настольный теннис, туризм или футбол. В выборе школы будут исходить из имеющейся базы, местных традиций. В будущем министерство планирует расширить этот перечень в соответствии с пожеланиями школ.

Школьникам снизят нижний порог нормативов. Теперь для получения среднего уровня, например, по гимнастике в десятом классе мальчикам достаточно подтянуться 3 раза (было — 7), девочкам (в висе лежа) — 5 раз вместо 10.

Среди общих для всех школ физических нагрузок остаются бег, прыжки, упражнения для формирования осанки, профилактики плоскостопия. По ним нормативы сдавать не будут, пояснил один из авторов программы, главный специалист департамента общего, среднего и дошкольного образования МОН Сергей Дятленко.

Помимо нормативов, для оценки будут использовать еще три критерия: уровень теоретических знаний, активность на уроке, техника выполнения упражнений.

В 2008 году МОН упразднило нормативы по кроссу после того, как 7 школьников умерли на физкультуре.

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