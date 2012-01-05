Квалифицированная украинская молодежь бежит из страны

На отечественном рынке труда наблюдаются достаточно неутешительные тенденции, связанные с оттоком за границу квалифицированных кадров и молодежи. Об этом заявлял заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины Алексей МИРОШНИЧЕНКО, передает Корреспондент.net.

«В Украине наблюдается, к сожалению, устойчивая тенденция к оттоку квалифицированных кадров и молодежи. Причины - демографический кризис, неблагоприятный внутренний рынок труда, сложная экономическая ситуация, низкий уровень жизни», - отметил он.

В то же время А.МИРОШНИЧЕНКО обратил внимание на агрессивную иммиграционную политику соседних государств. «Отдельно следует выделить агрессивную иммиграционную политику ближних и дальних соседей. Речь идет о политике РФ в отношении профессионалов, которые желают получить российское гражданство, «карту поляка» и «blue card» ЕС - проект, направленный на привлечение профессионалов, особенно рабочих и инженерных специальностей из стран-соседей ЕС», - сказал он.

«В очереди на получение «green card» США стоят более 1 млн. украинцев", - констатировал А.МИРОШНИЧЕНКО.

Украина находится на пороге очередной волны потери трудового и интеллектуального потенциала, заявлял ранее эксперт Центра Разумкова, бывший первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО.