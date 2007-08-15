Минздрав уверяет: холеры в Крыму нет

В Черном море обнаружили холероподобные эмбрионы, поэтому санитарные службы закрыли в Крыму несколько пляжей - такая информация на днях появилась в некоторых интернет-изданиях.

Так, по информации главного государственного санитарного врача Джанкойского района Алины Кинделевской, в результате исследований морской воды в шести пробах из восьми выделен холерный эмбрион. При этом Кинделевская отметила, что наличие упомянутого эмбриона еще не значит опасности возникновения холеры. А по словам главного врача санэпидемстанции Феодосии Александра Пеньковского, холероподобные эмбрионы всегда содержатся в морской воде, а заболевания могут вызывать только при определенной температуре. Как сообщила заведующая отделом особенно опасных инфекций Севастопольской санэпидемстанции Татьяна Боровикова, в морской воде бактериальных культур не обнаружено, а на пляжах Севастополя - все чисто.

За комментарием этой информации «День»обратился в пресс- службу Министерства здравоохранения Украины. Там сообщили, что сегодня нет никаких оснований отказываться от отдыха на Юге, поскольку никакой холеры в Крыму нет. Хотя, конечно, никто не застрахован от опасности заболеть кишечными инфекциями, которые достаточно распространены летом. Признаки этой болезни несколько похожи на симптомы холеры: слабость, высокая температура, расстройство желудка, тошнота. В Минздраве напоминают, что обычно кишечную инфекцию можно «подхватить», употребляя несвежие продукты или воду с моря, озера или речки. Поэтому, тем, кто собирается на отдых в Крым, Минздрав Украины советует: не употреблять продуктов и напитков при наименьшем подозрении относительно их недоброкачественности и с просроченными сроками хранения, не покупать продуктов и напитков на стихийных рынках или из рук у частных лиц, при питании в неприспособленных условиях (лес, пляж) избегать контакта продуктов с почвой и песком. Кроме того, для купания и отдыха необходимо пользоваться только официально разрешенными пляжами и не глотать морскую воду. Для питья же, а также для приготовления еды употреблять воду из централизованных источников водоснабжения и бутылированную.

По данным Минздрава, с начала 2007 года в Украине уже зарегистрировано 17 вспышек инфекционных заболеваний, во время которых пострадало почти 450 лиц, из них — более 130 детей. Факторами передачи инфекции зачастую становятся готовая пища, молоко и молочные продукты, кондитерские изделия, которые готовятся «с запасом», который приводит к накоплению в продуктах возбудителей инфекционных заболеваний. В случае выявления первых признаков кишечных болезней необходимо срочно обратиться в ближайшее лечебное учреждение. Медики предупреждают: самолечение опасно! При тяжелом состоянии больного следует вызывать скорую медицинскую помощь. При групповом отдыхе больного следует изолировать от других.

А вот на счет холеры, то все, кто собирается в Крым на отдых, должны сами решать, кому больше верить: крымским санитарным службам или Минздраву Украины.