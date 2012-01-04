В Закарпатье ожидают снежных лавин и подъема речных вод

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает об опасности схода снежных лавин в Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"5-6 января на высокогорье Закарпатской области объявляется опасность схождения снежных лавин", - говорится в сообщении.

Также 5-6 января в реках Закарпатья прогнозируется повышение уровня воды на 0,5-1,5 м. Негативных последствий не ожидается.

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