Екатерина Ющенко посетит Херсонскую областную детскую больницу
Больница получит инкубаторы для новорожденных
Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО сегодня должна посетить Херсонскую областную детскую больницу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.
Планируется, что в мероприятии также будут принимать участие председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ, начальник областного Управления здравоохранения Михаил БРАГАР, а также советник председателя Наблюдательного совета фонда «Украина 3000» Андрей МИРОШНИЧЕНКО и директор программы «От больницы к больнице» Вера ПАВЛЮК.
Планируется, что Е.ЮЩЕНКО посетит больницу, пообщается с маленькими пациентами, их родителями и работниками больницы.
По неофициальным данным, Е.ЮЩЕНКО передаст больнице 2 инкубатора для новорожденных для отделения неонатологии и игрушки, общей стоимостью свыше 100 тыс. грн.
Также планируется, что Е.ЮЩЕНКО ознакомится с работой Цюрупинского детского дома-интерната. Этому заведению супруга Президента передаст книги, игрушки и средства личной гигиены на сумму 15 тыс. грн.