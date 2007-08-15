Екатерина Ющенко посетит Херсонскую областную детскую больницу

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО сегодня должна посетить Херсонскую областную детскую больницу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

Планируется, что в мероприятии также будут принимать участие председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ, начальник областного Управления здравоохранения Михаил БРАГАР, а также советник председателя Наблюдательного совета фонда «Украина 3000» Андрей МИРОШНИЧЕНКО и директор программы «От больницы к больнице» Вера ПАВЛЮК.

Планируется, что Е.ЮЩЕНКО посетит больницу, пообщается с маленькими пациентами, их родителями и работниками больницы.

По неофициальным данным, Е.ЮЩЕНКО передаст больнице 2 инкубатора для новорожденных для отделения неонатологии и игрушки, общей стоимостью свыше 100 тыс. грн.

Также планируется, что Е.ЮЩЕНКО ознакомится с работой Цюрупинского детского дома-интерната. Этому заведению супруга Президента передаст книги, игрушки и средства личной гигиены на сумму 15 тыс. грн.