В октябре в Киеве откроется первый хоспис для онкобольных. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистарции.

В рамках проекта проводятся заключительные работы по реконструкции корпуса № 4 городской клинической онкологической больницы по ул. Верховинной. "Будут работать современные палаты, в которых смогут находиться больные с 4-ою стадией онкозаболевания. Хоспис рассчитан на 25 койко-мест. Все палаты одноместные, но в них также будут предусмотрены и места для родных, которые смогут находиться вместе с больными постоянно", - сообщила начальник Главного управления экономики и инвестиций КГГА Марина Лукашина.

Больные, которые будут находиться на лечении в хосписе, получат должное медицинское обеспечение. По словам врачей, у 75-90% онкобольных четвертой стадии наблюдаются сильные боли, и только квалифицированная медпомощь может быть эффективной для таких пациентов.

Версии.com