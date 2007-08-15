Во Львовской области на свадьбе отравились 35 гостей
09:57, 15 августа 2007Страна
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Среди них 11 детей
Во Львовской области госпитализированы 35 лиц, в том числе 11 детей, которые отравились некачественными продуктами питания на свадьбе 11-12 августа в г. Стрый.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего на свадьбе, которая была организована в столовой аграрного колледжа, присутствовали около 240 человек.
Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.
В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС во Львовской области.
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