Во Львовской области на свадьбе отравились 35 гостей

Во Львовской области госпитализированы 35 лиц, в том числе 11 детей, которые отравились некачественными продуктами питания на свадьбе 11-12 августа в г. Стрый.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего на свадьбе, которая была организована в столовой аграрного колледжа, присутствовали около 240 человек.

Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести.

В очаге заболевания специалистами районной и областной СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС во Львовской области.