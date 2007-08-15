Итальянцам будут платить за сброшенные килограммы

Жителям итальянского городка Варалло начнут оплачивать похудение, передает Reuters.

Мужчины будут получать по 50 евро за потерю четырех килограммов веса в месяц, сообщил мэр города Джанлука БУОНАННО. Женщины получат ту же сумму за потерю трех килограммов, передает Лента.ру.

Жители города, которые смогут удержать вес в течение пяти месяцев, получат дополнительные 200 евро.

«Многие люди говорят: «Мне нужно сбросить несколько килограммов, но это слишком трудно». Поэтому я подумал: почему бы не сесть на диету вместе», - сказал Д.БУОНАННО, у которого имеется шесть килограммов лишнего веса.

Несколько жителей города, в котором проживает около 7,5 тысяч человек, уже согласились поучаствовать в эксперименте.

По данным Евросоюза, около 35% итальянцев страдают от избыточного веса или ожирения. Эта тенденция может быть связана с изменением их пищевых привычек: средиземноморская диета постепенно вытесняется продуктами с высоким содержанием жира, сахара и соли.