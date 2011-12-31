За «новогоднюю неделю» украинцы съедают 40-дневную норму мяса

За неделю новогодних праздников украинцы съедают 40-дневную норму мяса, от которого они отказываются на период поста перед рождественскими праздниками. По оценкам производителей, сокращение реализации мяса и мясных изделий в ноябре - первой половине декабря полностью компенсируется ростом продаж в последнюю неделю года, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

По подсчетам УКАБ, до 40% затрат на новогодний стол приходится именно на мясо и мясопродукты, при средней стоимости новогоднего стола 1200 грн. «По сравнению с прошлым годом, затраты в стоимостном измерении на мясопродукты перед Новым годом будут практически на уровне прошлого года. Наибольшим спросом в западных регионах страны пользуется буженина, ветчина и домашние колбасы, а в Восточных - сыровяленые и сырокопченые колбасные изделия», - отметила исполнительный директор УКАБ Елизавета СВЯТКИВСКАЯ.

Учитывая предновогодний спрос, с 26 декабря начали расти цены на свинину, которая традиционно пользуется наибольшим спросом по сравнению с другими видами мяса. Стоимость свинины выросла по всей цепочке - от хозяйств, выращивающих свиней, до розничных цен на рынках и в сетевой рознице примерно на 10-15% по сравнению с уровнем цен прошлого года, и составляет 56-60 грн/кг.

