Главный онколог Украины Игорь Седаков: профилактика рака – разумное отношение к себе и своему здоровью

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», главный онколог Украины, главный врач Донецкого областного противоопухолевого центра Игорь СЕДАКОВ дал интервью УНИАН.

Игорь Евгеньевич, Вас недавно назначили главным онкологом страны. Отрасль довольно сложная и проблемная, планируете что либо менять в системе?

Хуже всего в любой смене руководства - махать саблей. Этого не нужно делать. Система оказания высокотехнологической онкологической помощи в Украине (как и на всем постсоветском пространстве) - одна из самых прогрессивных и передовых.

Несколько лет назад к нам приезжали менеджеры из Германии и знакомились с системой оказания специализированной онкопомощи в стране. Поскольку эту помощь за рубежом оказывают, по существу, общие хирурги - они оперируют онкопатологию. В результате онкобольной оказывается не у дел, поскольку в понимании европейском онколог – это химиотерапевт, не более того. Поэтому именно сама система и законодательная база оказания специализированной помощи онкологическим больным достаточно универсальна и оптимальна в нашей стране, поскольку предполагает концентрацию в онкологическом учреждении специалистов разного профиля – онкохирургов, радиологов, хамиотерапевтов, благодаря чему все пациенты получают комплексное лечение.

Сегодня требуют коррекции ряд законодательных моментов, которые бы скоординировали нашу работу в свете постоянно изменяющихся требований к диагностике и лечению злокачественных новообразований. В частности, наш рабочий приказ МЗ Украины №208, последняя редакция которого была в 1992 году. Этим вопросом мы сейчас занимается. Считаем одними из важных направлений развития онкологической службы создание межрегиональных онкологических центров, внедрение ядерной медицины, объединение усилий практической онкологии с научной.

С какими проблемами уже столкнулись?

Они не новы. Сегодня ряд нерешенных вопросов, например, по онкологическим специальностям. В перечне специальностей отсутствуют – врач - цитолог, радиационный физик, радиационный онколог. Технологически онкологическая медицина шагает семимильными шагами. Лет 15 назад можно было только мечтать о линейных ускорителях (аппараты для точечной лучевой терапии). Сегодня в стране 5 таких аппаратов. Но это - суперсовременная техника, которая требует очень серьезного сервисного обслуживания. А в нашей стране даже нет университетов, которые бы готовили таких специалистов как медицинский физик. Мы готовим пакет документов для изменения законодательной базы и введения данных профессий в перечень медицинских специальностей.

Еще одна проблема относительно классификации злокачественных новообразований. Мы работаем по пятой редакции международной классификации злокачественных опухолей ТNМ. Весь мир уже перешел на шестую. Но каждый переход на порядок выше требует дополнительных лабораторных и инструментальных методов для выявления микрометастазирования. Это требует внедрения морфологических, иммуногистохимических, иммуноцито- химических методов исследований. Проблем на самом деле много, но проблемы интересные. Онкология развивается, поэтому работа приносит интерес и удовлетворение.

Сложно поломать существующую систему, но ломать ее не нужно. Нужно реформировать отрасль, создавать оптимальные протоколы для оказания помощи онкологическим больным. Это в наших силах.

Но для этого нужны огромные деньги, ведь отрасль дорогостоящая… А надеяться на помощь государства, наверное, не стоит.

К сожалению, онкология сегодня самое дорогостоящее направление в медицине. Линейные ускорители, гамма - ножи, кибер - ножи, ПЭТ-технологии - это десятки миллионов евро, не гривен. Например, стоимость ПЭТ – центра составляет, в среднем, 50 млн. евро, а линейного ускорителя до 10 млн. евро. Мы реально понимаем, что государство не в состоянии обеспечить нас такой технологической базой, хотя определенный прогресс есть.

В 2004 году в Донецком областном противоопухолевом центре впервые в Украине установлены два линейных ускорителя. Теперь их уже 5 по всей стране. Сегодня по нашим стопам такие аппараты работают в Симферополе, Харькове, Киеве, Ровно, Львове. Весомый вклад в онкологическую отрасль страны вносит фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Мы очень благодарны Ринату Леонидовичу, поскольку сегодня меценатов, которые вкладывали бы средства безвозмездно в такую сложную сферу, как онкология, практически нет. Ринат Леонидович – единственный человек, который помогает полноценному развитию всей структуре оказания онкологической помощи в Украине, а не отдельному центру. Фондом, совместно с онкологами, создана программа модернизации онкологической службы страны. И от этого, несомненно, выиграют все пациенты.

Будете ли в своей работе опираться на опыт цивилизованных стран?

По роду службы посетил очень много стран. Европейский опыт достаточно интересен, но нельзя его списывать под копирку для нас. Нельзя сравнить бюджет нашего здравоохранения – 2,2 -2,7 % ВВП с 9-12 % ВВП в Европе и Америке, например, в США в прош-

лом году бюджет здравоохранения составил 97 миллиардов долларов. Нельзя сравнивать и слепо копировать какие-то схемы. Достаточно той системы, по которой учатся у нас даже европейские менеджеры. Нужно укреплять существующую у нас базу и дальше ее развивать.

Какова сегодня статистика онкозаболеваемости в Украине?

Ежегодно в Украине регистрируется более 150 тысяч новых случаев злокачественных заболеваний, а 80 тысяч пациентов умирает от рака. За последние 15 лет заболеваемость увеличилась с 308,1 до 349,8 на 100 тысяч населения. В мире ежегодно регистрируется до 12 млн. новых случаев рака, умирает более 7 млн. пациентов. Ожидается, что до 2030 года количество впервые заболевших составит 27 млн. человек, а количество умерших достигнет 17 млн. человек в год. Более 600 тысяч больных в Украине живут с таким диагнозом 5 и более лет, что свидетельствует об успехах в лечении данной патологии.

В каких регионах самые высокие показатели?

Традиционно, в промышленных. Тут высоки и заболеваемость, и смертность. Западные, сельскохозяйственные регионы имеют более низкие показатели по всем локализациям.

Эксперты отмечают, что показатели смертности от рака в последние годы снижаются.

Совершенно верно. К этому анализу можно подойти двояко. С одной стороны, снижение смертности может свидетельствовать об общем снижении количества населения страны. Ведь нас уже 46 миллионов. Но, в то же время, прежде всего, эти показатели снижаются благодаря внедрению новейших методик и технологий лечения.

Повысились ли показатели раннего выявления онкологических патологий?

Ранняя диагностика злокачественных новообразований для нас как была, так и остается сложной проблемой. Но она не зависит целиком и полностью от онкологов, поскольку выявление опухолей и пограничных состояний возлагается, прежде всего, на лечебные учреждения 1-2 уровней, то есть на профилактические осмотры населения. Кроме того, в нашем обществе отмечается низкий уровень социальной культуры населения. Психология такая - пока не заболит, к врачу не обращаемся. Профилактически мало кто посещает врачей.

Потому, что вас боятся…

Совершенно верно. Люди боятся онкологии. На самом же деле, боятся нечего. Хотя мы сами лечимся, и всех своих родственников и знакомых лечим только а нашем центре. У нас работает команда профессионалов под руководство академика Бондаря Григория Васильевича. В клинике работают 14 докторов наук и профессоров, 46 кандидатов наук. Разработаны и внедрены в клиническую практику более 300 патентов и изобретений Украины, России, США. Наши специалисты разбираются не только в лечении опухолевой патологии. По роду своей специальности, мы постоянно сталкиваемся с предопухолевыми состояниями, общей хирургией, воспалительными процессами. Онкология захватывает практически все отрасли медицины. Система оказания медицинской помощи советских времен, когда регулярные профосмотры были обязательными, уже давно не работает. К сожалению, увеличивается количество «неорганизованного» населения. Количество неработающих, людей малого бизнеса очень велико и охватить их профосмотрами можно только по самообращаемости. Поэтому так важна реклама здорового образа жизни, реклама ежегодных обследований. Сегодня мы повсеместно сталкиваемся с рекламой алкогольных, слабоалкогольных напитков, табака. А пропаганды здорового образа жизни нет. Людям должна быть понятна одна простая истина: все хорошо, пока у тебя есть здоровье! Его не купишь и не продашь ни за какие деньги. Каждый должен хотя бы раз в году обращаться к семейному врачу для обследования.

В настоящее время в стране функционирует большое количество диагностических центров, в каждой районной больнице функционируют смотровые кабинеты. Из обязательных ежегодных обследований для женщин предусмотрены осмотр и УЗИ молочных желез, осмотр гинеколога, кольпоскопия, цитологическое исследование вагинальных мазков. У женщин после 40 лет в комплекс обследования входит еще и маммография. Для мужчин обязательным является осмотр предстательной железы и прямой кишки. Каждый человек имеет возможность выполнить УЗИ исследование брюшной полости, рентгенисследование органов грудной клетки, сдать общий анализ крови и мочи, изучить уровень онкомаркеров. Специалисты Донецкого областного противоопухолевого центра, совместно с британской компанией, проводят комплекс мероприятий по выявлению раннего рака предстательной железы. Программа заключается в бесплатном обследовании здорового мужского населения Донбасса на предмет носительства простатспицефического антигена (PSA) на оборудовании, предоставленном компанией. Повышенное содержание данного антигена в крови свидетельствует о наличии заболеваний предстательной железы. Таким образом, данный комплекс мероприятий можно назвать скрининговым.



Какие локализации сейчас лидируют?

У женщин первое ранговое место в структуре заболеваемости и смертности занимает рак молочной железы, а у мужчин – рак легкого и предстательной железы. В последние годы увеличилось количество злокачественных опухолей кожи, поджелудочной железы, желудка, толстой кишки. Эти заболевания поражают трудоспособное и молодое население страны.

Чем это обусловлено?

Сложно ответить однозначно. Но из ключевых причин необходимо отметить воздействие факторов окружающей среды, генетическую предрасположенность, малоподвижный образ жизни, увлечение соляриями, неконтролируемый прием гормональных препаратов и биологических добавок. Сегодня их очень много, идет мощная реклама в СМИ, а пациенты не обращаются к врачу за компетентной консультацией, лечением. Люди приходят в аптеку и берут все, что видели в рекламе. Самолечение - это большая проблема. Необходимо знать, что в некоторых БАДах существуют компоненты, которые вызывают перестройку в генотипе клетки. А следствием перестройки, есть, в том числе, и злокачественная мутация.

Рак помолодел?

За последнее время да. Факторов риска колоссальное количество. Мы видим и постчернобыльский след, поэтому и опухолевые заболевания молодеют. Но, излечившись на ранней, первой стадии, можно считать себя полностью здоровым человеком. Очень важен и фармакоэкономический эффект. По данным Национального института изучения рака США затраты на лечение опухолей первой стадии составляют от 3 до 30 тысяч долларов, а третьей – 300 тысяч долларов.

Напомните, еще раз, пожалуйста, о факторах риска.

Чем больше живем, тем больше этих факторов. Несомненно, экологические факторы, алкоголь, курение, пищевые добавки, которые мы употребляем. Развитие технологий в пищевой промышленности, использование стабилизаторов и красителей вызывает перестройку обычной клетки. Это научно доказанные вещи.

А стресс?

Да все болезни - от нервов…

Можно ли избежать заболевания, есть профилактика онкологии?

Рак - это генетически обусловленное заболевание, это старение клетки. Рак – это причина смерти большего количества людей. Человек должен умереть от рака, но не все доживают до рака.

Профилактика рака - вся в нас. Это – здоровый образ жизни, здоровое питание, занятие собой. Максимально оздоровляет организм спорт. Именно физические упражнения позволяют нам быть здоровым. А еще и разумное отношение к себе, своевременное обследование.

Наталия Максименко,

УНИАН

