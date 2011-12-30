В Украине оценят эффективность борьбы с эпидемией СПИДа

Кабинет министров утвердил единую систему мониторинга и оценки эффективности мероприятий, направленных на предотвращение распространения эпидемии ВИЧ-инфекции.

Соответствующее постановление от 28 декабря № 1349 обнародовано на Правительственном портале.

Министерству здравоохранения при участии профильных центральных и местных органов исполнительной власти и институтов гражданского общества поручено в месячный срок разработать и утвердить Национальный план мониторинга и оценки выполнения Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы.

Кроме того, центральным и местным органам исполнительной власти, ответственным за выполнение программы, поручено обеспечивать сбор данных о результатах мониторинга и оценки эффективности мероприятий, направленных на предотвращение распространения эпидемии ВИЧ-инфекции, проведение анализа этих данных и представление Министерству здравоохранения информации о его результатах для обобщения и предоставления ежегодно до 31 марта отчета о результатах мониторинга и оценки Кабинета министров Украины.

Совету министров Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям необходимо обеспечить до 31 мая 2012 года создание региональных систем мониторинга и оценки эффективности мероприятий, направленных на предотвращение распространения эпидемии ВИЧ-инфекции, путем утверждения соответствующих положений и региональных планов мероприятий по проведению мониторинга и оценки выполнения программы.

Как отмечается в постановлении, Единая система мониторинга и оценки эффективности мероприятий, направленных на предотвращение распространения эпидемии ВИЧ-инфекции вводится с целью совершенствования процесса стратегического планирования, разработки и выполнения государственных и региональных программ противодействия распространению ВИЧ-инфекции, благотворительных программ, проектов международной технической помощи путем осуществления мероприятий по сбору, проведению анализа, хранению и использованию информации о предотвращении распространения эпидемии ВИЧ-инфекции.

Заданиями единой системы мониторинга и оценки являются: применение унифицированных подходов к формированию единого перечня показателей мониторинга и оценки, методики обсчета таких показателей, которые используются учреждениями, организациями и заведениями, в частности, во время выполнения благотворительных программ, реализации проектов международной технической помощи; проведение анализа информации о распространении эпидемии ВИЧ-инфекции, прогнозирование динамики заболеваемости и медико-социальных следствий, подготовка предложений по осуществлению оперативных мероприятий.

Также на единую систему мониторинга возложено задание разработки и утверждения в соответствии с Национальным планом методики сбора показателей мониторинга и оценки, методических рекомендаций; обеспечение развития медицинской статистики путем совершенствования методов ведения учета и отчетности, повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по соответствующим вопросам.