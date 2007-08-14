Минздрав проверит деятельность управления здравоохранения Киева

Сегодня комиссия Министерства здравоохранения Украины начала проверку деятельности Центральной городской клинической больницы и Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, комиссия была создана по приказу министра Юрия ГАЙДАЕВА во исполнение поручения Кабинета министров Украины в связи с обращением трудового коллектива Центральной городской клинической больницы (бівшей Октябрьской).

Как напоминает пресс-служба, в обращении почти двухтысячный коллектив медицинского учреждения выразил обеспокоенность “отсутствием гарантий со стороны городской власти относительно сохранения Центральной городской клинической больницы, как целостной структуры с сохранением присущих ей функций, а также сохранение существующих границ земельного участка. Началось административное давление на главного врача и администрацию нашего учреждения".

В состав комиссии Минздрава вошли руководители структурных подразделений министерства, управления здравоохранения регионов, медицинских учреждений, главные внештатные специалисты Минздрава и др.

В соответствии с приказом, материалы по результатам проверки комиссия должна передать в Минздрав до 28 августа 2007 года.

Как сообщал УНИАН, 7 августа трудовой коллектив Центральной городской клинической больницы (Октябрьской) обнародовал официальное обращение к руководству государства с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг медицинского учреждения, обеспечить стабильную работу коллектива и его руководства, защитить больницу от «рейдерских» атак городской власти и прекратить насильственное отбирание земли для частных застроек.

Авторы обращения отметили, что в 2004 г. КГГА совместно с главным управлением здравоохранения и медицинского обеспечения и администрацией больницы рассмотрела инвестиционный проект, где предусмотрено за средства инвестора строительство новой поликлиники, хозяйственного корпуса и учебно-лабораторного корпуса, сооружение которых на сегодня находятся в аварийном состоянии. Согласно решениям Киевского городского Совета от 23 декабря 2003 г. и от 24 июня 2004 г., инвестор ЗАО «Украинская промышленно-инвестиционная корпорация «Проминдустрия» на протяжении 5 лет на земельном участке площадью 2,43 га должна была построить больничный комплекс. Были начаты подготовительные работы, однако строительство больничного комплекса так и не началось. Далее в документе отмечается, что 26 июня 2007 г. ЗАО «Украинская промышленно-инвестиционная корпорация «Проминдустрия» предложила трудовому коллективу больницы при согласии Киевского городского председателя от 6 июня в 2007 г. изъять дополнительный участок земли, принадлежащий медицинскому учреждению, площадью 0,714 га при условии дальнейшего выкупа через 1 год под строительство надземного и подземного паркингов для административного-торгового комплекса.

Кроме того, трудовой коллектив заявляет о постоянных проверках больницы. Так, по данным, приведенным в обращении, за последнее время были проведены 13 проверок, 5 из них - только со стороны ГУЗ и Минздрава. В то же время по результатам проверок нарушений действующего в Украине законодательства в Октябрьской больнице не выявлено.