Кто остановит “государственных” рейдеров, которые захватывают киевские больницы?

Сегодня в Киеве чуть ли не ежедневно появляются сообщения о рейдерських захватах помещений, земель, имущества. Настала очередь и медицинских учреждений... В одном из киевских судов рассматривается иск Центра эндокринной хирургии на распоряжение Кабинета министров и Министерства здравоохранения Украины. Для коллектива Центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей и его директора Александра Ларина наступили тяжелые времена...

В июне этого года Кабмин (по указанию Государственного управления делами при Президенте Украины и по согласию МОЗ Украины) выдал распоряжение об отселении центра. Куда именно – не отмечено. В помещениях научно-медицинского центра планируют разместить городскую поликлинику № 2, которая лечит прислугу высоких государственных должностных лиц. Александр Ларин называет действия чиновников “государственным рейдерством”. На него ежедневно давят министерские чиновники. Но директор центра говорит, что не подпишет акт передачи. Он надеется на справедливое решение киевских судей.

Возникает вопрос, что важнее государству - научно-исследовательское учреждение с клиническими подразделениями или поликлиника? Хотя бы и имеющая особенный статус.

“Особенность” ее в том, что здесь лечат обслугу высоких чинов - водителей, секретарш и тому подобное. Несколько лет поликлиника благополучно размещалась в помещениях поликлиники № 1. Этот первый номер говорит сам за себя - она для высоких должностных лиц, нашей "национальной элиты". Вероятно та же "элитность" не позволяет, чтобы министр и его водитель сталкивались нос к носу возле кабинета проктолога. Но это лишь предположения журналистов, хорошо, если безосновательные.

Есть еще одна версия. Сейчас в рядах этой "элиты" начинается заострение сезонной избирательной лихорадки - "большого дерибана", государственного и частного, всего, что еще не недоделили. Помещения клиники на Кловском узвозе в Киеве - лакомое местечко, свыше 7 тысяч квадратных метров в самом центре Киева. Места для поликлиники № 2 здесь многовато (хотя у нас любую структуру можно раздуть до желаемых объемов), поэтому лишнюю площадь можно сдавать в аренду. А это уже миллионные прибыли. К тому же, для ремонта и современной медицинской аппаратуры уже выделено из бюджета 300 миллионов гривен (Украинский центр эндокринной хирургии за все 13 лет существования не мог и мечтать о таких деньгах). Их, вероятно, нужно освоить как можно быстрее. Кто его знает, чего ожидать в октябре...

А теперь лишь сухие факты. Уже 7 лет в Украине работает идеология, так называемого, единого медицинского пространства. Суть ее в том, что конкретный киевлянин прикреплен к своей районной поликлинике. И на него (рабочий ли он, министр ли, или депутат) из бюджета выделяются определенные средства. Поэтому на каждое "высокое" должностное лицо, которое обслуживается в ведомственной больнице, идет двойная оплата из государственного бюджета (в районную поликлинику, по месту жительства, и собственно в поликлинику № 1). Закроем на это глаза - у политиков жизнь тяжелая, не позавидуешь. Здоровье требует двойной заботы и финансирования. Но выделять из государственного бюджета дополнительные средства на обслуживающий персонал "элиты"... Не слишком ли? К тому же, в помещении на Кловском узвозе работает еще и медсанчасть завода "Арсенал", рассчитанная на 30 тысяч работников (в настоящее время их - 3,5 тысяч). Медсанчасть имеет такие же функции, что и поликлиника № 2. Обеспеченная медицинской техникой в достаточном объеме. Однако "поликлинику для обслуги" планируют также обустроить сверхсовременной меддапаратурой. Будут дублироваться и кадры: 12 терапевтов и специалистов разной специализации. Таким образом создается дополнительная расходная часть бюджета.

В наше прагматичное время уже ничему не удивишься, однако ситуация поражает цинизмом. Работа, которая ведется в Центре эндокринной хирургии, важна для всей украинской нации. Ежегодно здесь оперируют 1200 больных с разной эндокринной патологией, свыше 900 операций - на щитовидной железе, из них 40 процентов по поводу рака щитовидной железы. Насколько это актуально, свидетельствует статистика - в Киеве с 1986 года заболеваемость на рак щитовидки увеличилась в шесть раз. Из-за отсутствия государственного реестра эндокринных больных, и эти данные не отображают реального состояния дел.

В диагностировании рака щитовидки в клинике применяют новейшие методы, которые на 97-98 процентов дают точный результат относительно злокачественности опухоли. Это важно, потому что в нашей стране 30 процентов всех таких операций делают без всяких показаний.

- Почему-то принято оперировать даже небольшие доброкачественные узелки. Но в этом нет потребности, - считает Александр Ларин.- Врач, который назначил такую операцию должен отвечать за свои действия. Наше заведение – единственное, которое занимается синдромом диабетической стопы. Для этого имеем мощную диагностическую базу, выполняем весь спектр исследований. За один день больной может сдать все анализы и получить заключение о болезни.

В центре есть детское подразделение. Там делают уникальные реконструктивные операции по поводу генетических изъянов полового развития у детей. Подобных клиник в Украине лишь две.

В планах было создание Украинского диабетологческого центра, который мог бы стать национальным достижением. Диабетики со всей страны могли бы за один день тут обследоваться и получить полную информацию как жить полноценным жизням, вместо того, чтобы месяцами лежать в больницах. Если просчитать сколько стоит их содержание в больнице, оплата больничного, а может и пенсии по инвалидности, выйдет приличная сумма.

Врачи клиники - высокопрофессиональные специалисты. Многие стажировали в ведущей французской клинике по проблемам эндокринологии в Марселе. В настоящее время подписаны соглашения с Национальным центром рака в США. По одному из них – часть послеоперационных больных из Украины безоплатно долечиваются в Америке.

Кому выгодно выселение уникального центра (да еще и в канун выборов) - разобраться тяжело. Парадокс в том, в центре лечат и оперируют служащих из СБУ, МВД, и того самого Государственного управления дел при Президенте. В ведомственных медицинских подразделах этих служб нет хирургических отделений. К тому же, уровень медицинского обслуживания Центра эндокринной хирургии и репутация таковы, что в клинику пытаются попасть известные в Украине люди и их родные.

Наталья Максименко,

УНИАН