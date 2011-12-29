Завтра в Украине ожидается мокрый снег, днем до 3° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 30 декабря будет облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег, днем в центральной и южной части - с дождем (в Карпатах умеренные осадки), лишь на крайнем востоке без осадков. На дорогах западной и северной части местами гололедица. Ночью и утром на юге и востоке страны местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла (ночью в восточных областях 3-8° мороза, днем в южных областях 2-7° тепла); в Крыму ночью 1-6° тепла, местами до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.

В столице также временами будет идти небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.