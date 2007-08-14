Минздрав не хочет вводить ответственность за сбыт Трамадола до выборов

Министерство здравоохранения Украины перенесло принятие нормативного акта регламентирующего количество доз трамадола за продажу которого может наступать уголовная ответственность с 16 августа на 1 октября. Об этом «Острову» сообщил источник в ОБНОН.

Соответствующая информация была озвучена на совещании в департаменте ОБНОН МВД Украины.

Ранее в соответствии с внесенными изменениями в уголовный кодекс Украины, вводившими уголовную ответственность за продажу особо крупных доз трамадола и его производных, было определено, что до 16 августа Минздрав должен своим нормативным актом регламентировать, какие дозы считать крупными и особо-крупными.

Однако Минздрав, в нарушение закона, перенес решение этого вопроса на 1 октября, сделав таким образом, невозможным привлечение к уголовной ответственности торговцев трамадолом до этого срока.