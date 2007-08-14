Съедобный гриб может вызывать отравление

В конце лета - в начале осени люди чаще всего отравляются грибами, сообщают в Министерстве здравоохранения. В прошлом году за сезон отравились 82 человека, а в этом году - 32. Бледных поганок, мухоморов, ненастоящих опенков люди путают со съедобными грибами. А иногда становится плохо и после съестных - если их собирали вблизи дороги или это старые грибы.

Медики советуют есть только белые грибы, бабки, моховики. В наших широтах среди них случается менее всего ядовитых. Грибы обязательно нужно помыть и варить не меньше трех раз в подсоленной воде по 10–15 мин. А перед засушиванием - обтереть влажной тканью. Готовые блюда медики советуют хранить в холоде, в эмалированной посуде, не больше 24 часов. Детям есть грибы вообще не стоит.

Врачи предупреждают, что домашние методы определения ядовитости грибов с помощью луковицы или серебряных ложек - не достоверны. Точно сказать о токсичности может только лабораторный анализ. Если после еды из грибов чувствуете слабость или тошноту - вызывайте ”скорую”.

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