Лишний вес разрушает суставы

Лишний вес ускоряет повреждение хрящей и разрушение суставов, доказали американские ортопеды.

Специалисты из Университета Бостона наблюдали за здоровьем более 3 тысяч человек в возрасте 50 - 79 лет. Исследование показало, что увеличение индекса массы тела на 1 единицу ускоряет потерю хрящевой ткани на 11%. Кроме того, люди с лишним весом чаще страдают от остеоартрита, который может довести до инвалидности.

В ближайших планах физиологов – выяснить, можно ли с помощью интенсивного похудения избавиться от повреждения соединительной хрящевой ткани и развития болезней суставов.

likar.info