Британка попала в больницу из-за передозировки кофе

17-летняя британка Жасмин Уиллис была госпитализирована с одышкой и повышением температуры, которые возникли после употребления семи чашек двойного эспрессо. Врачи университетской больницы Дарема подтвердили диагноз передозировки кофеина.

Пострадавшая девушка обслуживала покупателей бутербродной, когда внезапно начала беспричинно смеяться и плакать. Через некоторое время у Жасмин поднялась температура, и она начала задыхаться, сообщает ВВС.

"Я вспотела. Я вся горела и задыхалась. У меня началось сильное сердцебиение", - рассказала Жасмин. Девушку доставили в больницу, где ей была оказана необходимая помощь.

После нескольких часов наблюдений Жасмин отпустили домой, однако побочные эффекты после передозировки кофеина сохранялись в течение нескольких дней. Теперь девушка не переносит даже вида кофе, и призывает окружающих не повторять ее ошибку.

Lenta.ru