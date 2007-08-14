Медики назвали главную причину наркомании

Исследователи Национального института наркозависимости США обнаружили сокращение активности дофамина в мозге взрослых людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СГДВ). Люди с ним чаще употребляют наркотики, чтобы повысить работоспособность.

Дофамин - это нейромедиатор, биологически активное химическое вещество, которое в мозге человека передает эмоциональную реакцию и позволяет чувствовать удовольствие и боль.

Исследователям известно, что люди с СГДВ чаще, чем другие курят и злоупотребляют алкоголем, марихуаной, кокаином и другими наркотиками. Сниженная активность дофамина у людей с СДВГ объясняет, почему это происходит.

Автор исследования Нора Волкоу отметила: "Если вы употребляете вещество, вызывающее зависимость, будь то алкоголь, никотин или кокаин, то вы временно увеличивает концентрацию дофамина в мозге".

Люди с синдромом дефицита внимания принимают наркотики, чтобы лучше чувствовать себя и повысить работоспособность.

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