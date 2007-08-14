В Украине осталось лишь 6% чистой территории

Украине осталось лишь 6% экологически чистой территории.

К такому выводу пришли эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как передает телеканал "СТБ", эксперты отмечают, что основными причинами такого состояния экологии являются авария на Чернобыльской АЭС, неуничтоженные боеприпасы, излишек токсичных отходов.

Остальная часть украинской территории, по мнению ОБСЕ, превратилась в свалку ядовитых веществ, доставшихся в наследство от СССР.

Объем токсичных отходов, по данным экологов, достиг 5 млрд. тонн.

ОБСЕ отмечает, что это один из главных источников загрязнения грунта и воды, а также проблем со здоровьем у местного населения.

Как известно, в конце мая эксперты ОБСЕ заявили, что в Украине наблюдается экологический кризис.

В отчете они отметили, что Украина имеет приблизительно 2,5 млн. тонн боеприпасов советских времен, которые необходимо уничтожить.

При этом, по мнению международных экспертов, следует создать 4 могильника радиоактивных отходов.

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