В Украине осталось лишь 6% чистой территории
К такому выводу пришли эксперты
Украине осталось лишь 6% экологически чистой территории.
К такому выводу пришли эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как передает телеканал "СТБ", эксперты отмечают, что основными причинами такого состояния экологии являются авария на Чернобыльской АЭС, неуничтоженные боеприпасы, излишек токсичных отходов.
Остальная часть украинской территории, по мнению ОБСЕ, превратилась в свалку ядовитых веществ, доставшихся в наследство от СССР.
Объем токсичных отходов, по данным экологов, достиг 5 млрд. тонн.
ОБСЕ отмечает, что это один из главных источников загрязнения грунта и воды, а также проблем со здоровьем у местного населения.
Как известно, в конце мая эксперты ОБСЕ заявили, что в Украине наблюдается экологический кризис.
В отчете они отметили, что Украина имеет приблизительно 2,5 млн. тонн боеприпасов советских времен, которые необходимо уничтожить.
При этом, по мнению международных экспертов, следует создать 4 могильника радиоактивных отходов.