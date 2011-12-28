В Украине в 2012 году реорганизуют фтизиатрическую службу

В 2012 году в Украине планируют реорганизовать фтизиатрическую службу.

Об этом председатель Государственной службы Украины по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням Татьяна АЛЕКСАНДРИНА заявил в сегодня на пресс-конференции УНИАН.

«Вопрос реорганизации фтизиатрической службы будет однозначно рассмотрен. Сегодня Европа и весь мир сменили свой подход к лечению больных туберкулезом. В частности, речь идет о том, что лечение в стационарах должны получать только больные с мультирезистентным туберкулезом, туберкулезом с расширенной стойкостью. А для того, чтобы лечить таких больных, нужны специальные условия. И тогда уровень смертности снизится, инфекции будет значительно меньше. Но для этого нужны усилия – и организационной, и финансовой, помощи от общественных организаций», - отметила Т.АЛЕКСАНДРИНА.

Председатель координационного совета ВОО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» Владимир ЖОВТЯК сообщил, что на противодействие распространения туберкулеза в Украине, на содержание туберкулезной службы выделяются сотни миллионов гривень.

«Содержание противотуберкулезной службы одной из больших областей 4 года назад стоило 80 миллионов гривен. По всем областям это очень большая сумма, нам несомненно нужны реформы в следующем году. Чтобы деньги выделялись не на обслуживание системы, а чтобы деньги ходили за больными, и тогда этих денег будет достаточно, чтобы остановить эпидемию туберкулеза», - отметил В.ЖОВТЯК.

Он подчеркнул, что туберкулез болезнь, которая успешно лечится, и в Украине для этого есть все ресурсы.

Справка УНИАН. Украина занимает первое место в Европе по количеству химиорезистентных (мультирезистентных или устойчивых к лекарственным препаратам) форм туберкулеза. Из 100 заболевших - 15 имеют устойчивую форму.

Каждый час в Украине регистрируется 4 больных с туберкулезом, и каждый час один такой больной умирает, среди них - дети, количество которых с каждым годом увеличивается. Ежегодно в нашей стране впервые регистрируется до 40 тысяч больных туберкулезом, умирает 10 тысяч. Сегодня 500 тысяч украинцев находятся на диспансерном учете по поводу туберкулезного заболевания, из них 90 тысяч - с открытой формой. Вместе с тем, в Украине излечиваются лишь 50% больных туберкулезом, только каждый второй выходит из болезни здоровым человеком.

Эксперты отмечают рост количества лиц, больных одновременно туберкулезом и ВИЧ. Медики считают, что пока в Украине не стабилизируется ситуация с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, врачи не смогут полностью взять под контроль эпидемию туберкулеза.

Самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом в южных областях Украины – Херсонской, Николаевской, Запорожской и Одесской. Специалисты объясняют это значительным количеством расположенных в этих регионах больниц пенитенциарной службы.