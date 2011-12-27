Больные ВИЧ/СПИДом получат необходимые для лечения препараты

Больные ВИЧ/СПИДом в Украине получат необходимые для лечения препараты.

Об этом председатель координационного совета ВГО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИДом» Владимир ЖОВТЯК заявил сегодня на пресс-конференции УНИАН.

По его словам, впервые за многие годы общественные организации достигли понимания с государственными структурами, занимающимися пациентами с ВИЧ/СПИДом, также впервые представители общественных организаций вошли в тендерный комитет, антиретровирусные препараты (АРВ-препараты) закуплены Министерством здравоохранения по самой низкой цене и качественные.

«Очень хорошо, что мы можем закончить год с позитивными новостями. Впервые за 7 лет мы видим, что тендерный комитет Минздрава повернулся лицом к пациенту, к человеку, который будет принимать эти АРВ-препараты. Все неудачи, которые были в этом году связаны с обеспечением (больных) антиретровирусными препаратами, на сегодняшний день разрешены, все судебные эпопеи поставщиков тоже закончились. Мы понимаем, что проблемы с тендерной мафией, которая 7 лет сидела как присоска возле бюджета Минздрава и разворовывала деньги. Помните ситуацию с «Тамифлю»? Это все те же поставщики, которые пытались продавать препарат неизвестного качества по ВИЧ/СПИДу», - отметил В.ЖОВТЯК.

Он подчеркнул, что в этом году министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО смог решить эту проблему. «Мы благодарны Президенту за внимание к этой проблеме, мы понимаем - без поддержки премьер-министра этого бы не было», - сказал В.ЖОВТЯК.

Он отметил, что Украина продолжает оставаться лидером среди других государств по выявлению новых случаев заболевания ВИЧ. «Эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза – это позор для нашей страны. Эти болезни нужно победить, у нас в стране есть для этого все ресурсы», - подчеркнул В.ЖОВТЯК.

В свою очередь, председатель Государственной службы Украины по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням Татьяна АЛЕКСАНДРИНА проинформировала, что Минздрав закончил соответствующие торги, и за счет закупленных антиретровирусных препаратов будет обеспечено лечение более 25 тысяч пациентов.

«За счет экономии средств, осуществленной в рамках торгов, сэкономлено 23 млн. грн. Это позволило дополнительно закупить препараты для лечения еще 5 тысяч 200 тысяч пациентов», - отметила Т.АЛЕКСАНДРИНА.

Она также сообщила, что благодаря успешному завершению государственных закупок и закупки антиретровирусных препаратов на средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией дополнительно пролечатся 13,7 тысяч новых пациентов.

«Украина дополнительно выделила около 92 млн. грн. именно на лечение ВИЧ-положительных людей. Мы надеемся, что это позволит следующий год сделать переломным годом по влиянию на эпидемию ВИЧ/СПИДа», - сказала Т.АЛЕКСАНДРИНА.

Она подчеркнула, что в Украине начали производить антиретровирусные препараты. Их производят предприятия, которые работают по стандартам GMP.

«Социально опасным болезням предоставляется приоритет в государственной политике. Последние три месяца этого года – период взаимопонимания. За этот срок найдено взаимопонимание с нашими партнерами – Минздравом, Государственной службой Украины по соцзаболеваниям, общественными организациями. Возобновлена деятельность Национального совета, прошли уже два заседания, на которые впервые привлечены другие исполнители программы - Минсоцполитики, Госслужба молодежи и спорта, пенитенциарная система. Интерес к этой проблеме возникает все шире. Основное достижение в этом году – по результатам итогов 2011 года, в первую очередь, обеспечение лечения больных ВИЧ-инфекцией и СПИДом», - подчеркнула Т.АЛЕКСАНДРИНА.