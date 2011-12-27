Новогодняя ночь будет с морозом и снегом

На Новый год в Украине ожидается снег с морозом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Наталия ГОЛЕНЯ сообщила на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, 28 декабря в Украине сохранится теплая погода. А 29-30 декабря ожидается похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега. 31 декабря в большинстве областей Украины будет идти небольшой и умеренный снег.

В новогоднюю ночь, сообщила Н.ГОЛЕНЯ, сильные снегопады ожидаются в восточных областях, Приазовье и Крыму. На остальной территории – небольшой снег с морозом.

В ночь с 31 декабря на 1 января синоптики прогнозируют в Украине от 2 до 7 градусов мороза. Дневная температура 31 декабря – от 0 до 3 мороза или от 0 до 3 тепла.

Кроме того, в новогоднюю ночь на дорогах местами ожидается гололедица, а в южном и восточном регионах – налипание мокрого снега.

Также Н.ГОЛЕНЯ напомнила, что, по статистике, последние 20 лет в новогоднюю ночь и 1 января в Киеве температура была от 3 до 8 мороза. В целом за этот период было зафиксировано лишь 7 случаев, когда температура на Новый год была выше нуля, и 4 случая, когда температура была ниже 10 градусов мороза.

В свою очередь, начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА отметил, что настоящей зимы пока нет ни в одной из стран Европы. Устойчивый снежный покров, по его словам, наблюдается пока только на севере Скандинавии: частично в Норвегии, Швеции; частично на Кольском полуострове, а также в Альпах, Карпатах, в Болгарии и на севере Греции.

“Вся зима у нас сосредоточена за Уралом”, – сказал Н.КУЛЬБИДА.