Украина станет Африкой?

Текущий год выдался спокойным для метеорологов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Он констатировал, что в 2011 году средняя годовая температура в большинстве регионов страны была выше нормы на 1-1,5 градуса. И только на Юге и Юго-Востоке Украины зафиксирована близкая к норме температура.

При этом Н.КУЛЬБИДА отметил, что за последние 30 лет лишь два года средняя годовая температура приближалась к норме. Во все остальные годы она была существенно выше нормы.

“Таким образом, подтверждается тот факт, что у нас глобальное потепление. И его региональные проявления на территории Украины продолжаются”, – сказал Н.КУЛЬБИДА и добавил, в ближайшие 10 лет не следует ожидать приостановки процессов глобального потепления.

Также начальник гидрометцентра отметил, что в 2011 году количество осадков в разных регионах Украины существенно превышало годовую норму или же значительно не дотягивало к ней.

Кроме того, Н.КУЛЬБИДА сообщил, что в этом году было зафиксировано наименьшее за последние 50 лет количество осадков в западных областях Украины. Он подчеркнул, что это существенная аномалия.

При этом он подчеркнул, что незначительное количество опасных природных явлений в этом году также является аномальным явлением.