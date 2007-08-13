Назначено заместителей председателя по вопросам противодействия ВИЧ/СПИДа

Кабинет министров Украины распоряжением № 628-р от 8 августа 2007 года назначил двух заместителей председателя Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, заместителями председателя Комитета назначены Ольга СТЕЛЬМАХ и Елена ЕЩЕНКО.

Справка УНИАН. Комитет по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям образован постановлением Кабинета министров № 759 от 31 мая 2006 года. Комитет является правительственным органом государственного управления, который действует в составе Министерства здравоохранения и ему подчиняется.

Основными задачами Комитета является участие в реализации государственной политики и выполнение в соответствии с законодательством контрольно-наблюдательных функций в сфере предотвращения распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний, перечень которых определяет Минздрав; обобщение практики применения законодательства по вопросам, которые входят в компетенцию Комитета, разработке и внесению на рассмотрение Минздрава предложений по его совершенствованию; научно-экспертное, аналитическое, информационное и методическое обеспечение выполнения государственных программ в сфере предотвращения распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний; участие в формировании общественного мнения о необходимости осуществления мероприятий по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний; координация деятельности в отмеченной сфере заведений здравоохранения независимо от их подчинения.