В Крыму свирепствует кишечный грипп

Пробы воды в Черном море показали наличие в воде холероподобных эмбрионов. Эпидемиологи советуют не заглатывать морскую воду. По словам главврача СЭС Феодосии Александра Пеньковского, холероподобные эмбрионы всегда присутствуют в морской воде, но заболевания могут вызывать только при определенной температуре.

В то же время, жители полуострова и отдыхающие жалуются на недомогание, сопровождающиеся высокой температурой, расстройством желудка, тошнотой и рвотой. Среди населения уже утвердился диагноз "кишечный грипп". Медики отмечают, что такой болезни вообще не существует, и под этим словосочетанием чаще всего подразумевают распространенный возбудитель кишечной инфекции – ротавирус. Врачи отмечают, что действительно сейчас многие подвержены этой болезни, однако, это вполне типично для жаркого лета.

На прошлой неделе по причине выявления холероподобных эмбрионов были закрыты несколько пляжей в Алуште. Однако в горСЭС такую информацию комментировать отказались.

Запрет на купание в Северо-Крымском канале наложила и Джанкойская санитарно-эпидемиологическая станция. Об этом сообщила Главный государственный санитарный врач Джанкойского района Алина Кинделевская.

По ее информации, исследования в 8-ми пробах воды из 12-ти был выделен холероподобный эмбрион.

"Это свидетельствует об активизации эпидемиологического процесса вследствие прогревания внешней среды, – пояснила Кинделевская. – Установилась очень жаркая погода и, естественно, что многим джанкойцам хочется купаться, но мы не советуем делать этого в канале".

Главный санврач Джанкойского района также отметила, что есть основания беспокоиться о качестве рыбы, выловленной в Северо-Крымском канале.

При этом Кинделевская подчеркнула, что наличие холероподобных эмбрионов вовсе не означает опасность возникновения холеры: "Это, если так можно выразиться, троюродный брат холеры, но вместе с тем это может привести к дизентерии, сальмонеллезу и другим заболеваниям кишечника".

В целом по группе острых кишечных инфекций вспышки заболеваемости в Джанкое не наблюдаются.

Помимо Крымского полуострова случаи заболевания холерой зафиксированы и в Запорожье. Это мужчина и ребенок, жители Запорожской и Полтавской областей.

По информации главного санврача Мелитополя, оба ехали с побережья Азовского моря и обратились за медпомощью в Мелитопольский инфекционный стационар. Состояние больных не было тяжелым, поэтому после получения необходимой медпомощи транзитники покинули больницу.

Но вскоре выяснилось, что результаты их анализов плохие – в организме обнаружили наличие холероподобного эмбриона. Теперь специалисты СЭС разыскивают людей, чтобы сообщить им это неприятное известие и настоять на лечении.

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