В Киеве затерялся «черный трансплантолог»

В воскресенье, 12 августа, в окружной суд израильского города Хайфа переданы обвинительные приговоры против двух ключевых фигурантов по делу «черных трансплантологов». Еще один причастный к делу, врач Михаель Зис, по данным следствия, скрывается от израильского правосудия в Украине.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Двум израильским арабам — Мухаммаду Джайту и Хасану Захалка — инкриминируют торговлю человеческими органами, мошенничество и нанесение вреда здоровью. Обвинение базируется на свидетельстве пяти пострадавших, которые прошли операцию по удалению почки в одной из киевских больниц, однако так и не получили обещанное денежное вознаграждение. Кроме того, у кое-кого из пострадавших после операций резко ухудшилось состояние здоровья.

В целом, за период своей деятельности группировка организовала десятки операций в Киеве. В интервью «Немецкой волне» председатель следственной группы по этому делу Ами Муалем сообщил, что израильская полиция планировала возбудить международное расследование и вместе с украинскими коллегами провести следственные действия в Киеве.

Украинские стражи порядка, говорит Муалем, сначала дали позитивный ответ на запрос израильских коллег, однако впоследствии отказались сотрудничать. Вместе с тем, председатель следственной группы надеется, что МВД Украины, в конечном итоге, таки приобщится к расследованию украинской части дела.

Между тем израильская полиция намеревается объявить в международный розыск Михаеля Зиса — врача, который осуществлял операции в киевской клинике. Следы трансплантолога потерялись в Киеве.

Следующие судебные слушания по этому делу запланированы на начало сентября.

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