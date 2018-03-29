Тиф, оспа и холера возвращаются в Украину

Казалось бы, нынешний уровень развития медицины отправил в далекое прошлое такие страшные болезни, как тиф, оспа, холера и прочие заболевания, которые унесли жизни не одного миллиона человек. Но постоянно поступающие сообщения от украинских медиков заставляют задуматься – а действительно ли украинцы находятся в безопасности? Способна ли наша медицина противостоять постоянно приспосабливающимся к нынешней среде заболеваниям – вопрос, скорее, риторический.

Итак, последняя эпидемия малярии, согласно официальным данным, на Украине была ликвидирована в 1956 году. Однако несколько дней назад в Житомирской области обнаружен паразит малярии. 34-летний житель Житомирской области, работавший по найму на стройке в России, после возвращения домой 1 августа был госпитализирован с подозрением на малярию, подтвердившимся после проведения анализов. Врачи сообщают, что в ближайшее время могут появиться и другие заболевшие, так как инкубационный период болезни в общей сложности составляет 3-4 недели. Препарат от малярии удалось найти лишь в Харькове, так как в другие области Украины он не завозился ввиду "ненужности". Более того, Министерство здравоохранения несколько лет назад ликвидировало институт паразитологии, который занимался в том числе и проблемой малярии. Прививок населению от этой опасной болезни также уже не делают. Однако после случая заболевания в Житомирской области местная СЭС пообещала вплотную заняться вопросом устранения носителей заболевания – в селе Вертокиевка (очаг заражения) будет проведена санитарная обработка территории. Также эпидемиологи обещают в течении трех лет контролировать водоемы и состояние населения в указанном населенном пункте.

Естественно, не малярией единой… В Черном море в начале августа эпидемиологи обнаружили холероподобные вибрионы, по этой причине в Алуште даже закрылись некоторые пляжи. Главврач СЭС Феодосии Александр Паньковский попытался успокоить население, мол, вибрионы холеры всегда присутствуют в морской воде, но опасны они могут быть только при определенной температуре. В то же время в больницы Крыма уже начали обращаться жители полуострова и отдыхающие, которые жалуются на недомогание, сопровождающиеся высокой температурой, расстройством желудка, тошнотой и рвотой. Запрет на купание в Северо-Крымском канале наложила и Джанкойская санитарно-эпидемиологическая станция.

Отдельно стоит упомянуть такое заболевание как лепра (в миру – проказа). В Украине лепра входит в реестр особо опасных болезней, таких как СПИД и чума. Официально последний украинский прокаженный был определен в лепрозорий, расположенный в поселке Кучурган Одесской области, около 20 лет назад. В настоящее время в нем доживают свой век 30 пенсионеров, которые находятся под медицинским наблюдением и ведут натуральное хозяйство. Однако все чаще появляются слухи о том, что у жителей Украины есть все шансы получить эту заразу. Чего стоят только сообщения о том, что президент страны болен этой малоприятной болезнью.

Не менее опасные заболевания подстерегают и животных. Так, Кабинет министров Украины намерен утвердить перечень особо опасных болезней животных, в случае обнаружения которых на территории Украины будет вводиться карантин. К примеру, сибирская язва была обнаружена в Одесской области в конце весны. В марте 2007 г. сибирская язва была обнаружена и в Богородчанском районе Ивано-Франковской области. Страдают животные и от бешенства. 10 августа в МЧС поступила информация о том, что с 23 по 31 июля в селе Вознесенка Днепропетровской обл. в частных хозяйствах погибла корова, двое телят и собака. В соседней Запорожской области от бешенства в этом году умерло 3 ребенка. В той же Запорожской области специалисты уже зарегистрировали порядка 10 случаев заболевания бешенством домашних животных. Среди них – коровы, собаки и коты.

Помимо болезней, казалось бы, уже канувших в Лету, людям угрожают и абсолютно новые хвори. Согласно данным эпидемиологов, каждые 30 лет в мире появляются 30 – 40 новых неизвестных науке болезней. Специалисты также предупреждают, что весьма скоро человечеству предстоит столкнуться с валом эпидемий уже известных болезней, не поддающихся лечению известными ныне способами. Первым в этом списке значится лекарственно-устойчивая форма туберкулеза, возбудители которого после ряда мутаций перестали реагировать на применяемые лекарственные препараты. По мнению медиков, подобного "поведения" можно ожидать и от ряда других вирусов, в том числе и тех, которые считаются относительно безобидными. Кроме того, не исключено "триумфальное" возвращение исчезнувших заболеваний, таких, как чума или черная оспа, – появление их вирусов уже замечено в таких бедных странах, как Мадагаскар и Малави, а потенциально "неблагонадежными" в этом отношении считаются Монголия и Индия. Эпидемиологи Украины также опасаются возможного заражения населения этими страшными заболеваниями в будущем, так как увы, санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашей стране оставляет желать лучшего, и в ближайшие годы "просвета" не намечается.

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