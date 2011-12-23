Завтра в Крыму и на востоке Украины ожидается снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями.

В Крыму и Приазовье снег и мокрый снег, днем местами с дождем, также местами налипание мокрого снега, гололед, в восточных областях небольшой снег, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории без осадков, лишь днем на западе небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на Правобережье в южный, 5-10 м/с, в Крыму, Приазовье и Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, в Карпатском регионе 9-14°, днем 0-5° мороза, в Крыму ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, на Южном побережье до 5° тепла.

В Киевской области в субботу - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом в южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 5-7° мороза, днем 1-3° мороза.