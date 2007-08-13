В Испании у заробитчанина из Украины вырезали почки и сердце

Тело погибшего украинского заробитчанина, который работал в Испании, вернулось во Львов без сердца и почек. Так утверждает жена погибшего, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Родным сообщили, что мужчина умер от инфаркта, сообщает интернет-издание КуПол. Жена утверждает, что согласно справке, выданной в Испании, причиной смерти мужчины стала остановка сердца. Впоследствии женщина получила другой документ, согласно которому смерть наступила от падения с лесов. Жена говорит, что в этих бумагах стоят разные даты смерти.

Во Львове женщина настояла на проведении вскрытия тела мужчины. И судмедэкспертиза обнаружила, что в теле не было сердца и почек, а на месте этих органов были сгустки крови. Это по данным экспертов является признаком того, что органы удаляли еще у живого человека.

К тому же, украинская экспертиза показала — все остальные органы во время вскрытия в Испании не исследовались, хотя оттуда поступил документ об экспертизе всех органов.

Жена погибшего уверена, что ее мужа убили и подала заявление в прокуратуру, но там заявили, что преступление произошло не в Украине и это не их компетенция…