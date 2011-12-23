В аварии в Подмосковье погибли 8 украинцев

В больнице остается один гражданин Украины, пострадавший в ДТП в Московской области.

Об этом УНИАН сообщил в травматологии Можайской центральной районной больницы.

«У нас один больной в тяжелом состоянии, он в реанимации. Еще трое пострадавших в этом ДТП были осмотрены врачами, но так у них не было серьезных травм, они отказались от госпитализации», - сказал собеседник агентства.

В ГИБДД по Московской области сообщили УНИАН, что личности всех погибших установлены и приняты меры для оповещения родственников погибших и раненых.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря поздно вечером в Московской области в результате ДТП погибли 8 граждан Украины. Авария произошла вблизи деревни Ельня Можайского района на 125-м километре автодороги Москва – Минск. Столкнулись микроавтобус «Форд-Транзит», который перевозил 12 граждан Украины, с грузовым автомобилем „Вольво”.