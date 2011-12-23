Поставки автомобилей «скорой помощи» освободили от налогов

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно обеспечения обновления парка автомобилей «скорой медицинской помощи») (№ 9560).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 274 из 310 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что документ разработан в рамках подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу с целью соблюдения Украиной гарантий, которые были взяты на себя правительством во время подписания соглашения с УЕФА о проведении финального турнира чемпионата, в частности, о предоставлении всех необходимых и надлежащих медицинских услуг и услуг здравоохранения в пределах принимающей страны, обеспечении высокого качества таких услуг.

Принятие закона будет способствовать уменьшению финансовых расходов заведений здравоохранения на приобретение автомобилей «скорой медицинской помощи», оплата стоимости которых осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов или по заказу распорядителей соответствующих бюджетных средств.

Законом предусмотрено временно, до 31 декабря 2012 года, освободить от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость операции по импорту и поставкам автомобилей «скорой медицинской помощи» (товарная позиция 8703 согласно УКТВЭД), которые предназначены для использования заведениями здравоохранения и оплата стоимости которых осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов или по заказу соответствующих распорядителей бюджетных средств

В случае нецелевого использования указанных товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства на сумму неуплаченных налогов, а также оплатить пеню в соответствии с законом.