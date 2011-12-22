В Украине повышают уровень безопасности пешеходов

При финансовой поддержке МИД Республики Эстония в Украине реализуется совместный украинско-эстонский проект, направленный на повышение уровня безопасности пешеходов. Достичь желаемого результата предлагается через ознакомление и развитие культуры ношения пешеходами светоотражающих знаков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил эксперт проекта, председатель правления Черниговского центра Прав человека Александр ПИДГОРНЫЙ. В пресс-конференции также приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эстония в Украине Лауре ЛЕПИК; главный специалист Департамента полиции по аналитической работе (бывший гендиректор эстонской полиции Харри ТУУЛ; и.о. начальника отдела профилактической работы Управления ГАИ МВД Украины, подполковник милиции Александр ЗУБЕНКО; руководитель Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины, генерал-майор милиции Сергей БУДНИК, а также руководитель проекта в Украине, представитель Центра «Доброчин» (Чернигов), который оказал поддержку, Наталия ДРОЗД.

Воплощение проекта предлагается на основе положительного эстонского опыта, и является продолжением развития международных партнерских отношений между Украиной и Эстонией. Как проинформировала Н.ДРОЗД, пилотный проект реализуется сегодня в Черниговской области, через населенные пункты которой проходит много дорог международного сообщения.

По словам Х.ТУУЛА, для реализации проекта в Украине за средства эстонской стороны было приобретено 50 тыс. светоотражающих знаков – фликеров, и проведены специальные тренинги и семинары для представителей украинской милиции и дорожно-патрульной службы. На сегодняшний день фликеры бесплатно распространяются в школах Черниговской области, и детям разъясняют, как они должны эти знаки использовать.

Как отметил Х.ТУУЛ, в Эстонии культура ношения фликеров начала вводиться 18 лет назад. За эти годы, благодаря ношению светоотражающих знаков, а их сейчас уже использует 80% населения страны, смертность на дорогах значительно снизилась.

Если в 1991 году в Эстонии в ДТП погиб 491 человек, из них 191 пешеход, то в прошлом году погибших на дорогах было 78, в частности, 13 пешеходов, констатировал Х.ТУУЛ.

В свою очередь, Л.ЛЕПИК отметил, что в этом году в Эстонии принят закон об обязательном ношении фликеров пешеходами. В случае его отсутствия человек должен уплатить штраф в размере 200 евро.

“Фликер почти ничего не стоит, а цена человеческой жизни – огромна. Поэтому мы считаем, что штраф в 200 евро – это справедливо”, - сказал он.

Посол заверил, что Эстония и в дальнейшем будет пытаться помогать Украине и не только в направлении работы по улучшению ситуации на дорогах, но и в проектах, которые касаются других сфер жизни.

С.БУДНИК сообщил, что на сегодняшний день в Украине очень много пешеходов погибает из-за того, что их не видно в темный период времени, поскольку есть проблема с освещением дорог, особенно в небольших населенных пунктах.

Он поблагодарил за помощь эстонских коллег, и отметил позитив в том, что государственные органы этой страны полностью направлены на то, чтобы пропагандировать безопасность дорог. Эта работа в Эстонии должна стать примером для Украины, уверен С.БУДНИК.

“Потому что мы сегодня, к сожалению, на 9-10 месте в Европе по количеству погибших на 100 тысяч населения. Если говорить о передовых странах в этом направлении, то лидеры Евросоюза – Великобритания, Голландия и Швеция, там от 1,5 до 3 человек погибает на 100 тысяч населения. У нас этот показатель, к сожалению, 10,6, то есть за сутки у нас погибает где-то 10-12 человек. Это очень большая цифра”, - отметил С.БУДНИК.

При этом А.ЗУБЕНКО добавил, что люди должны понять, что цель проекта – это вообще довести до них то, что нужно себя замечать хоть как-то, чтобы быть заметными для водителей на дорогах. Пусть это будет не специальный фликер, а, возможно, это светлая одежда, или мобильный телефон с подсветкой, специальные вставки на одежде, также отражающие свет фар.

Представители украинской стороны выразили надежду, что опыт Эстонии и пример проекта в Черниговской области будет поддержан местными общинами уже в ближайшее время в разных регионах, а в дальнейшем и государство окажет свою поддержку, в частности, в законодательном плане. Также рассчитывают на поддержку общественных организаций в распространении опыта.