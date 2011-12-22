Завтра днем в Украине ожидается 0-5° мороза

Завтра в Крыму ожидается снег и мокрый снег (на юге с дождем), местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в течение суток в Крыму от 2° мороза до 3° тепла, на Южном побережье до 5° тепла.

На остальной территории Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях небольшой снег.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза, в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье ночью 9-14°, днем 2-7° мороза.

На дорогах Украины местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на юге и востоке северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 17-22 м/с.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Киеве температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.