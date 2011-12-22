В Украине не усыновляют детей из-за названий детских домов

В Украине несколько тысяч детей находятся в детских домах, где годами никого не усыновляют, говорится в сюжете ТСН.

Потенциальных родителей отпугивают диагнозы детей. Так, украинцы обходят интернаты для детей с умственными и психическими недостатками.

В приемной уполномоченного по правам ребенка настаивают, что виной всему названия интернатов, которые не должны указывать болезни детей. Поэтому специнтернаты надо переименовать. Ведь увидев ребенка собственными глазами, отказаться от него потенциальным родителям будет уже трудно.

По данным из одной спецшколы-интерната, с 2008 года до 2011 был усыновлен только один ребенок гражданами США.

Между тем специалисты уверяют, что при настойчивости родителей такие недуги лечат. Часто детская неполноценность является следствием жестоких взрослых и обстоятельств. А диагноз "умственная неполноценность" и "сложности речи" - банальная педагогическая запущенность.

"Условия развития таких детей являются патологическими. У ребенка, от которого отказались родители, будут пороки развития. Но означает ли это, что эти недостатки нельзя откорректировать тем самым уходом, поцелуями? Опыт показывает - можно", - уверяет представитель уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец.

Усыновлений таких детей с недостатками стало бы больше, если бы новоиспеченных родителей с проблемами лечения не бросали в одиночестве.

Так, социальный педагог Старозбуровской спецшколы сообщила, что в школах работает логопед над исправлением недостатков, а в домашних условиях особенно в сельских школах - это практически невозможно.