Здравоохранение Украины нужно переориентировать

Система здравоохранения должна быть переориентирована с болезней на профилактику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, выступая сегодня на комитетских слушаниях «Здоровье - 2020: основные принципы государственной политики Украины в сфере формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний и пути ее реализации».

«Профилактика неинфекционных заболеваний в 2,7 раза дешевле, нежели лечение больных. А здоровый способ жизни населения является эффективнее в 5 раз нежели лечебно-диагностическая деятельность системы здравоохранения в плане сохранения и укрепления здоровья. Поэтому новые стратегии в сфере охраны здоровья должны учитывать необходимость обеспечения населения высококачественной и эффективной медицинской помощи, а также создания условий для здорового образа жизни», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Ссылаясь на данные ВОЗ, парламентарий сообщила, что из всех факторов риска первое место принадлежит нездоровому способу жизни, удельный вес которого превышает 50% всех рисков, которые влияют на здоровье человека.

"Это, в первую очередь, такие факторы, как нерациональное питание, гиподинамия, курение и употребление алкоголя. 50% смертей от неинфекционных заболеваний могут быть предотвращены, если население сделает выбор в пользу здорового образа жизни», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, 60% случаев смерти в мире вызывают неинфекционные болезни, такие как рак, диабет, сердечно-сосудистые и хронические респираторные заболевания, вследствие этих болезней ежегодно в мире умирает 36 млн. людей.

«На глобальном уровне эти болезни влияют на жизни миллиардов людей. 9 миллионов из них - это люди, не достигшие 60-летнего возраста», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Цитируя выводы экспертов, Т.БАХТЕЕВА отметила, что к 2030 году на долю этих неинфекционных заболеваний будет приходиться до 75% случаев смерти в мире.

Она также подчеркнула, что «глобальное бремя неинфекционных заболеваний – это один из основных вызовов человечеству в XXI веке, который подрывает социально-экономическое развитие во всем мире и крайне негативно сказывается на демографической ситуации во всех странах, в том числе и в Украине».