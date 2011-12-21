В Украине через 50 лет останется 8-12 млн жителей

По прогнозам экспертов, через 10 лет в Украине будут проживать 36-38 млн. человек, а если негативная демографическая динамика сохранится, то через 50 лет украинцев останется 8-12 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, выступая сегодня на комитетских слушаниях «Здоровье - 2020: основные принципы государственной политики Украины в сфере формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний и пути ее реализации».

По ее словам, за последние 15 лет население Украины сократилось почти на 7 млн. человек - с 52,2 млн. до 45,6 млн., что «сопоставимо с населением таких стран, как Дания, Грузия, Финляндия, Норвегия».

«Если в 1970 году жители Украины и стран Европы в среднем жили около 70 лет, то сегодня наши люди живут на 10 лет меньше, чем жители Европейского Союза. Украина занимает 150 место среди 223 стран мира по показателю средней продолжительности жизни», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что анализ демографической ситуации в Украине свидетельствует о том, что в отличие от большинства европейских стран, населению Украины «не угрожает глубокая старость», то есть в возрасте 80-85 лет и старше.

«Величина этого показателя в нашей стране очень скромная. По его уровню Украина занимает 34 место в списке 43 европейских государств, США и Канады. Такая демографическая ситуация обусловлена высокими уровнями заболеваемости населения, лидирующие позиции в структуре которой занимают сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет и хронические респираторные заболевания.

Также Т.БАХТЕЕВА подчеркнула, что сегодня Украина ежегодно теряет более 700 тыс. своих граждан, причем треть из них составляют люди трудоспособного возраста, в то же время смертность населения в Украине составляет 15,2, а в странах – членах ЕС 6,7 на 1000 населения.

«Уровень смертности мужчин трудоспособного возраста в Украине превышает аналогичный показатель даже в странах, где валовый национальный продукт в 4-6 раз ниже, чем в нашей стране», - отметила Т.БАХТЕЕВА.