От чего чаще всего умирают жители Украины

Жители Украины чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и от рака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, выступая сегодня на комитетских слушаниях «Здоровье - 2020: основные принципы государственной политики Украины в сфере формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных заболеваний и пути ее реализации».

«При этом смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний доминирует в структуре смертности населения. Эти болезни определяют почти 80% ежегодных потерь населения нашей страны,» - сказала парламентарий.

По ее словам, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в структуре общей смертности в нашей стране составляет около 66 % - это 500 тысяч человек (это - один из самых высоких показателей в мире), а смертность от онкозаболеваний составляет 13 % - 85 тысяч человек.