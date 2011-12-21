Завтра в Украине - морозы

На завтра синоптики обещают мороз

На завтра, 22 декабря, синоптики прогнозируют в Украине морозную погоду, днем преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой области, днем на севере Левобережья небольшой мокрый снег (ночью на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине умеренный), на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме юго-восточной части, местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с; в Крыму отдельные порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в восточных областях ночью и днем около 0°; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью по области 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

