Каждый политик в Украине должен заниматься проблемами сиротства – Ахметов

Каждый политик в Украине должен заниматься проблемами сиротства, заявил учредитель фонда «Развитие Украины», президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ во время посещения детского дома семейного типа в Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Если политик не занимается проблемами сиротства, он ничем не отличается от родителей, которые бросили своих детей».

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что философия фонда «Развитие Украины» - системная борьба с системными проблемами.

«Раньше я как занимался благотворительностью – старался не проходить мимо чужой беды, но никому об этом не говорить. Чтобы не выглядело это, как вроде показываешь, что помогаешь, чтобы не было видимости. Но, к сожалению, системные проблемы тихим голосом не решить… Иногда нужно просто кричать о беде. Ни один фонд в одиночку не справится с системными проблемами. Мы призвали людей объединяться. Мы должны быть вместе», - убежден Р.АХМЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря, в День Святого Николая, в Днепропетровской области прошла ежегодная благотворительная акция «Ринат АХМЕТОВ, Игорь КРУТОЙ – детям!».

В этом году акция расширила свою географию: впервые за 11 лет существования традиции Р.АХМЕТОВ и композитор И.КРУТОЙ приехали в гости к сиротам из детских учреждений Днепропетровской области.

В Донецке в этот день ФК «Шахтер» организовал праздник для 200 ребят из 4 интернатных заведений. Также от фонда Р.АХМЕТОВА все 143 детских учреждений Донецкой области (детские дома и дома ребенка, приюты, школы-интернаты, детские дома семейного типа, детские больницы и санатории) получили благотворительную помощь на приобретение спортивного оборудования и оснащение спортивных площадок и залов, закупку медоборудования для лечения и диагностики. 20 тыс. 600 детей из всех этих учреждений традиционно получили подарки ко Дню Святого Николая.

Общий бюджет акции в этом году – 5 млн. грн. Бюджет программы фонда по развитию семейных форм воспитания «Сиротству – нет» - 12,8 млн. грн.