Ринат Ахметов и Игорь Крутой посетили детские дома Днепропетровской области

В день Святого Николая, в Днепропетровской области прошла ежегодная благотворительная акция «Ринат АХМЕТОВ, Игорь КРУТОЙ – детям!».

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году акция расширила свою географию: впервые за 11 лет существования традиции учредитель фонда «Развитие Украины», президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ и российский композитор Игорь КРУТОЙ приехали в гости к детям-сиротам из детских учреждений Днепропетровской области.

Акция началась с посещения детского дома №1 (г. Днепропетровск) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Также И.КРУТОЙ и Р.АХМЕТОВ посетили детский дом семейного типа ПИНЧУКОВ в Днепропетровской области. Семья ПИНЧУКОВ воспитывает 10 детей – 3-х своих и 7 приемных.

Во время визита Р.АХМЕТОВ, заявил, что благотворительность – это системная борьба с системными проблемами. «Чтобы победить системные проблемы, мы должны быть вместе – власть, бизнес и общество. Сегодня власть тоже понимает и все делает для того, чтобы дети воспитывались в семьях. Каждый ребенок должен иметь семью, свой дом», - сказал Р.АХМЕТОВ.

По его мнению, в Украине сегодня «идет борьба между системой интернатов и счастьем ребенка». «Счастье ребенка должно победить. Мы видим проблему, у нас есть глаза, чтобы видеть… У нас есть сердце, чтобы чувствовать боль человека. Нам нужна правильная стратегия, чтобы почувствовать результат в руках. А результат должен быть один – дети должны воспитываться в семьях. Дети должны быть счастливы. Нужно иметь терпение и на выходе мы увидим результат, когда в нашей стране все дети-сироты будут воспитываться в семьях. Мы возьмем лучший европейский опыт», - отметил Р.АХМЕТОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины», сегодня же в Донецке, также ко дню Святого Миколая, ФК «Шахтер» организовал праздник для 200 ребят из 4-х интернатных заведений.

Также от Фонда все 143 детских учреждений Донецкой области (детские дома и дома ребенка, приюты, школы-интернаты, детские дома семейного типа, детские больницы и санатории) получили благотворительную помощь на приобретение спортивного оборудования и оснащение спортивных площадок и залов, закупку медоборудования для лечения и диагностики. 20 тыс. 600 детей из всех этих учреждений традиционно получили подарки ко Дню Святого Николая.

Как подчеркнули в пресс-службе Фонда, главная задача, которую поставили перед собой Р.АХМЕТОВ и И.КРУТОЙ – сделать так, чтобы каждый ребенок, лишенный родительского тепла, нашел свою семью.

Общий бюджет акции в этом году – 5 млн. грн. Бюджет программы Фонда по развитию семейных форм воспитания «Сиротству – нет» - 12,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Начиная с мая 2011 года, Фонд «Развитие Украины» совместно с Днепропетровской областной государственной администрацией реализует проект «Семья для ребенка». ФК «Шахтер», который стоял у истоков Акции, активно участвует в проекте. Благодаря общим усилиям по поддержке портала www.sirotstvy.net, за последние годы всё больше детей попадают в семьи. За 8 месяцев работы в Днепропетровской области проект демонстрирует конкретные результаты. Днепропетровская область - лидер среди регионов Украины по устройству детей в приемные семьи и детские дома семейного типа (ДДСТ).