Провизоры обсудили свою роль в реформируемой системе здравоохранения

17 декабря в предместье Киева (пгт Глеваха) состоялась Всеукраинская конференция провизоров «Повышение эффективности работы аптек и провизоров в русле реформирования системы здравоохранения Украины». На конференции обсуждалась роль провизора в реализации концепции ответственной самопомощи пациентов, изменения приоритетов подготовки и переподготовки провизоров, современные тенденции в изменении приоритетов в работе аптек и провизоров, организация информационной работы и другие актуальные вопросы. Организатором мероприятия выступила Украинская академия биологической медицины (УАБМ).

Эпидемией ХХІ века Вадим Клименко, директор УАБМ, назвал хронические неинфекционные заболевания, отметив при этом, что наблюдается тенденция во всем мире к росту и омоложению сердечнососудистых, дегенеративно-дистрофических заболеваний и онкопатологий. Поэтому задача сохранения здоровья нации требует объединения усилий врача, провизора и самого пациента.

В то же время до начала 70-х годов XX века единственным звеном, ответственным за назначение препаратов, был врач, который имел непререкаемый авторитет у пациентов и аптекарей (провизоров). Сейчас же, согласно статистике, в 74% случаев пациенты приобретают лекарственные средства без рецепта врача. Это происходит из-за отсутствия у людей времени на посещение поликлиник, личного недоверия к врачу, беспрепятственной продажи медикаментов в аптеках, широкой рекламы в печатных СМИ, интернете и др.

Поэтому значительно возросла роль провизора. «Современные провизоры, кроме того, что реализуют лекарства, предписанные врачом, еще пропагандируют здоровый образ жизни, информируют и консультируют людей, обеспечивая тем самым эффективную самопомощь и самопрофилактику пациентов», - отметила Наталья Ветютнева, декан Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика, доктор фармацевтических наук, профессор. Она, в частности, подчеркнула, что в данном контексте важно предложить пациенту эффективные и одновременно безопасные лекарства. Именно такими и являются антигомотоксические препараты.

«Слаженная работа врача, провизора и пациента обеспечивает эффективность и безопасность лекарственной терапии», - отметила в своем докладе Алина Кириченко, директор компании «Каскад Медикал Регионы».

УАБМ успешно реализует концепцию ответственной самопомощи, активно взаимодействуя со всеми участниками единого информационного пространства – врачом-провизором-пациентом – путём информирования и обучения. Инструментом для полной реализации концепции и достижения целей являются эффективные антигомотоксические препараты, качество, эффективность и безопасность которых проверены и подтверждены годами.