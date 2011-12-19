Улучшение здравоохранения – первоочередная задача государства

Реформы здравоохранения, инициированные Президентом Украины Виктором Януковичем и его соратниками, дают свои первые позитивные результаты. Об этом в Донецке отвечая на вопросы журналистов, заявила народный депутат, член фракции Партии регионов в Верховной Раде, председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

Она подчеркнула, что профилактика заболеваний, повышение рождаемости и сохранение здоровья украинцев – в настоящее время являются первоочередными задачами государства. «У украинских детей еще много проблем. К сожалению, в стране - 165 тысяч детей-инвалидов и 101 тысяча маленьких граждан, лишенных родительской опеки, «и это при том, что у 70% из них родители живы. Если в 1991 году в стране было 11 млн. детей в возрасте от рождения до 14 лет, то сейчас только - 6, т. е. 5 млн. «потерялось» в демографическом кризисе. И чтобы каждый ребенок родился здоровым - это первоочередная задача государства», - подчеркнула депутат.

За 20 последних лет даже не каждый регион имел детскую областную больницу, констатировала она. «Только недавно, например, была открыта такая в Черкасской области - 24-летний долгострой!» - акцентировала внимание политик.

Татьяна Бахтеева отметила, как важна профилактическая работа среди детей: анализ показывает, что каждый третий ребенок в возрасте от 6 до 14 лет имеет три, а то и больше хронических заболеваний. Самые распространенные проблемы - болезни желудочно-кишечного тракта, позвоночника, зрения. В связи с этим большое значение имеет воспитание здорового образа жизни с ранних лет.

«И создание 26 суперсовременных перинатальных центров, четыре из которых уже открыты в этом году, - в рамках реформирования здравоохранения - это очень важно», - сказала парламентарий. Тем более, что с 1 января 2007 года Украина приступила к регистрации новорожденных детей весом от 500 г, и наблюдение за такими младенцами должно вестись на специальном современном оборудовании и с помощью передовых технологий.

«К сожалению, я как врач говорю, что, по статистике, здоровых родов у нас все меньше и меньше. Например, в Донецком областном клиническом территориальном медицинском объединении, имеющем 60 родильных коек, 95% родов - осложненные. И современные перинатальные центры призваны спасать маленькие жизни», - подытожила Татьяна Бахтеева.

