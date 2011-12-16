Питание детей должны контролировать родительские комитеты

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО призвал родителей и родительские комитеты осуществлять самостоятельный контроль организации питания детей в садиках, школах и оздоровительных заведениях, а общественность – в интернатных заведениях и специальных учреждениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, сегодня на брифинге Ю.ПАВЛЕНКО заявил, что необходимость такого шага вызвана многочисленными фактами нарушений и злоупотреблений со стороны органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые они допускают во время организации питания детей в учебных заведениях.

По словам Уполномоченного Президента, такие факты были выявлены в ходе специальных проверок.

«Указ Президента, который вышел сегодня, делает акцент на привлечении к работе, направленной на защиту прав ребенка, общественных организаций и объединений», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.

Он добавил, что глава государства поручил Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям содействовать общественным организациям в такой работе.