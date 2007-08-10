Еда в упаковке от McDonald’s кажется детям вкуснее

Специалисты Стэнфордского университета провели исследование, которое показало, что еда, завернутая в упаковку от Макдоналдс, кажется детям в шесть раз привлекательнее и вкуснее, чем те же продукты в обычной обертке, сообщает газета The Daily Mail.

Целью исследования было изучить влияние рекламы на сознание детей. И оказалось, что они считают еду вкуснее, если думают, что она была произведена большой компанией с известным брендом. К таким продуктам дети причисляют и ту еду, которая не требует приготовления - например, молоко или морковка.

Во время эксперимента, детям раздали по два идентичных продукта, завернутых в бумагу от McDonald’s и в обычную бумагу. Вкус у продуктов был абсолютно одинаков, однако дети обратили внимание на бренд. В результате чего оказалось, что тех, кто считает картошку McDonald’s вкуснее, оказалось в шесть раз больше.

Специалисты обеспокоены таким влиянием рекламы. Ведь уже сейчас от ожирения страдает до 10 процентов шестилетних детей в США и 17 процентов 15-летних. А к 2050 году ожидается, что половина всех мальчиков и пятая часть девочек младших классов будут страдать этим недугом.

Отметим, что с апреля этого года компаниям, которые производят высококалорийную пищу, нельзя рекламировать свои товары по американскому телевидению в передачах, которые ориентированы на детей младше 16 лет.