На Харьковщине могут ввести комендантский час для детей

В Харьковской области рассматривается вопрос о введении комендантского часа для детей до 14 лет.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области со ссылкой на начальника отдела криминальной милиции по делам детей ГУ МВД Андрея ХОМЕНКО.

По его словам, подобная практика уже введена во Львовской и Николаевской областях. На местном уровне осуществляется работа по ограничению пребывания детей в компьютерных клубах, не позже 21.00, а в общественных местах с 22.00 до 05.00 – только в сопровождении взрослых.

«Это позволит в первую очередь защитить детей от преступлений против них и усилить ответственность родителей за жизни своих детей», – сказал А.ХОМЕНКО.

«Главная цель нашей работы, - отметил он, - уберечь детей от влияния уголовных элементов, которые могут втянуть их в совершение преступлений».

По данным А.ХОМЕНКО, в этом году в Харьковской области возросло количество преступлений, совершенных против детей – взрослыми совершено 600 таких преступлений.