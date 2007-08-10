Во Львове ожил труп

Вчера во Львове прохожие нашли на улице Люблинской тело мужчины, одетого в костюм, с признаками удушения.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на место события сразу отправилось руководство милиции и карета скорой помощи, но пока они приехали, мужчина ожил. Врач скорой помощи, увидев как «ожил» труп, едва не потерял сознание.

Впоследствии выяснилось, что молодой мужчина отравился суррогатным виски.

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