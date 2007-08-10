Пластиковые бутылки для детского питания опасны

Пластиковые бутылки для детского питания могут быть опасны и повлиять на репродуктивную функцию тех детей, которые питаются с их помощью, —сообщает исследование Национального центра токсикологических программ (The National Toxicology Program Center).

Американские эксперты из Национального центра токсикологических программ, который является частью Национального института экологии и здоровья выразили обеспокоенность тем, что при производстве бутылочек для детского питания используется Бисфенол А. Как и другие бисфенолы, он широко применяется при выпуске компакт-дисков, деталей автомобилей, при изготовлении покрытий, клеев и конструкционных материалов, заменяющих металл, стекло, древесину и улучшающих их свойства, а также в производстве различных пластиковых изделий (бутылки, контейнеры для упаковки продуктов). В частности Бисфенол, А используется при изготовлении пластмасс, которыми покрываются внутренние поверхности консервных банок для продуктов питания, и при изготовлении тары, используемой в косметической и продуктовой промышленности. По приблизительным подсчетам, каждый год во всем мире для упаковки пищевых продуктов и напитков производится 2,8 миллиона тонн бисфенола.

Известно, что фенолы оказывают выраженное раздражающее действие и хорошо всасываются в кровь, что может привести к общей интоксикации организма. Также недавно было установлено, что при многократном использовании или частом мытье тары бисфенол А в пластиковых бутылках максимально активизируется.

Кроме того, предупреждают авторы доклада, даже самые незначительные концентрации этого вещества (например, в напитках, разлитых в пластиковые бутылки) могут негативно повлиять на репродуктивную функцию, и вызвать отклонения в развитии у будущих детей, включая синдром Дауна. Вредное влияние бисфенола, А, подчеркивают авторы доклада, уже подтверждено на лабораторных животных.

Организация производителей товаров для младенцев, которая объединяет ведущих производителей тары для детского питания в США уже объявила, что бутылки, которые выпускаются входящими в нее компаниями, безопасны.

Некоторые страны, например Великобритания, уже отказались от бисфенола. Комитет Европейского союза по пищевой безопасности в 2002 году уменьшил максимально допустимое содержание бисфенола, А в продуктах питания в 5 раз. Однако власти США пока занимают иную позицию. Правда, в настоящее время использование бисфенола уже исключено из производства синтетических материалов, применяемых в промышленности детского питания в Калифорнии.

http://Reuters