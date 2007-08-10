В Эстонии полицейские арестовали слепого водителя

На прошлых выходных в Эстонии полиция остановила мужчину за подозрительное вождение. Сначала они были уверены, что человек за рулем пьяный, однако оказалось, что он всего лишь слепой.

Случай произошел в городе Тарту, что на юге страны. 20-летний слепой водитель, руководствуясь инструкциями своего 16-летнего пассажира, вел автомобиль по улицам города.

"Сначала они думали, что он пьян, однако после того, как мужчина не смог попасть в трубку для проверки на алкоголь, они поняли, что он слепой и арестовали его", - заявили в пресс-службе полиции города Тарту.

http://Reuters