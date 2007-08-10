Американец сам себя кастрировал

Американец Говард Шили сам себя кастрировал. 42-летний отец двоих детей сделал этот решительный шаг после того, как узнал, что для того, чтобы сделать операцию по смене пола, ему придется ждать два года.

В Интернете он нашел сайт с душераздирающей пошаговой инструкцией проведения операции в домашних условиях, дождался, пока жена Джанет уйдет, и приступил к работе с кухонным ножом в руках. После операции он завернул отрезанное в тряпочку и выбросил в мусорное ведро.

Потом он сел в автомобиль и поехал к врачу. После объяснений случившегося, он был госпитализирован в больницу Stoke Mandeville. Как ни странно, но уже через три дня он уже вышел на работу.

"Это было очень больно, но в момент, когда я его отрезал, я почувствовал себя женщиной, - сказал Говард, который хочет стать Холи. – Я отношусь к тому типу людей, которые если что-то надумали, то хотят это прямо здесь и сейчас. Я больше не хотел быть мужчиной, поэтому решил сам это сделать".

"Самым сложным было решиться на первый разрез. Вся операция заняла 6 минут. Это было мучительно, но я знал, что не остановлюсь", - добавил Говард.

Для операции в Таиланде Говарду надо собрать 10 тыс. долл. "Я хочу иметь грудь и бедра, тогда я стану настоящей женщиной", - сказал он.

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